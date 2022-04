Laurence DENIS

Consultante SIRH depuis 15 ans, mon métier m'a permis d'acquérir une expertise significative dans le domaine de la paie J'ai en charge un portefeuille de 10 clients ( entre 400 et 2500 salariés ) et mes prérogatives principales sont les suivantes :

- effectuer la veille sociale pour mes clients,

- assister mes clients sur respect de l’application des règles sociales

- paramétrer le SIRH

- assister le client à l'utilisation de l'application



Je souhaite désormais intégrer un service paie afin de travailler avec les différents acteurs de l' entreprise , en leur apportant mon expérience et mon engagement .



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion du SIRH

Conseil legislatif lié à la paie

Gestion de la paie et de l'administration du perso