Laurence DERRAY

Une expérience significative dans la vente depuis près de 20 ans, domaine médical en particulier, une formation récente en tant que coach d'entreprise me permettent d'aborder aujourd'hui le monde du travail avec confiance. Plus qu'une expérience, je vous propose une personnalité de gagnante, aimant avant tout le challenge...... Faire progresser votre CA avec rigueur et toujours en suivant la politique commerciale de votre société est mon objectif.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Éthique

Rigueur