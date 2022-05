Pauline BOURGOGNON

Visiteur Médical pendant plus de 13 ans en prestation multiproduits et exclusive, j'ai acquis une large culture d'entreprises et des produits, une grande capacité d'adaptation et d'acquisition de nouvelles connaissances, un savoir-faire dans les relations publiques, et la vente directe en pharmacie.



Régulièrement classée dans les 15 premiers France (R/O), j'ai remporté divers challenges (incentive sur une année, concours flash sur des périodes de 3 à 6 mois).



Actuellement en formation chez Diffusion Technique Française en tant que Technico-commercial.