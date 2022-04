Laurence DERUNGS ROUSSEL

Passionnée d'innovation, j'ai construit une solide expérience dans le domaine des procédés et produits agro-alimentaires, successivement dans une PME de conseil en innovation technologique, un Centre de Compétences Métier du Groupe SAVENCIA et un Centre de R&D du Groupe NESTLE.

J'ai managé de petites équipes opérationnelles de R&D et conduit des projets d'innovation de rupture dans des secteurs et environnements culturels variés. Je suis par ailleurs une technologue spécialiste de cuisson-extrusion et de formulation complexe.

Ma carrière s'est aussi enrichie d'une expérience de support à la vente au sein du Centre d'expertise de GEA pour l'évaporation et le séchage des produits laitiers, puis pour SYNERLINK spécialisé dans les machines de remplissage et conditionnement ultra-propre ou aseptique de produits laitiers et boissons.

Aujourd'hui, j'ai repris le chemin de la recherche et de l'innovation en joignant de nouveau le Groupe SAVENCIA.



Mes compétences :

Recherche

Agroalimentaire

Ingénierie

Gestion de projet

Enseignement