Brigitte THOMAS-KOCHER

Au cours de mes expériences professionnelles , j’ai développé des compétences managériales et de pilotage de projets techniques. La conduite de projets, l’animation d’équipe, ainsi que la recherche et la mise en place de solutions étaient sources de motivation et l’occasion de mobiliser toutes mes compétences.



Mais aujourd'hui j'ai choisi de développer des compétences manuelles telles que la réfection de siège mais surtout de prendre le temps de profiter de la belle nature qui m'entoure, randonner est donc désormais une de mes activités principales. Après tant d'années passées dans la pollution parisienne, quel bonheur! Et oui, je suis en grandes vacances....



Mes compétences :

Télécoms

Technique

Infogérance

Réseaux

Production

Responsable

Chef de projets