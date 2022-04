Laurence DESVERONNIERES

Manager confirmé

Management : Engagement des ressources vers le résultat, plan d’actions et pilotage, sens de la délégation, courage managérial, gestion des évolutions de carrière, prise de décisions.

Commercial : Vrai sens commercial, met le client au centre de ses préoccupations, participation et contribution actives à la définition et la mise en œuvre de la politique commerciale.

Gestion de projets : Gestion de la complexité interne et externe, autonomie, sens de l’organisation, créativité, transversalité, respect des contraintes (coûts, délais, ressources).