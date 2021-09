Pascal FLOCH

Après 14 années riches et intenses en grande distribution sur des marchés à forte saisonnalité, j'ai décidé aujourd'hui de m'atteler à un nouveau projet professionnel.



L'envie d'apprendre, l'envie de me lancer un nouveau défi, l'envie de retrouver de l'authenticité et de la simplicité dans mon quotidien m'ont conduit tout naturellement vers les métiers de la boulangerie pâtisserie.



Première étape : janvier 2013 - mai 2013 : Formation au CAP de Boulanger à l'Institut National de la Boulangerie Pâtisserie à Rouen.



Seconde étape : août 2013 - décembre 2013 : Formation au CAP de Pâtissier à l'Institut National de la Boulangerie Pâtisserie à Rouen.



Troisième étape : décembre 2013 - mai 2014 : Boulanger-Patissier au sein d'une boulangerie poitevine réputée.



Mes compétences :

Manager

Chef de secteur

Chef de rayon

Artisan

Grande distribution

Création d'entreprise