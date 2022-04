Laurence DEVINAT

Concilier créativité avec esthétisme et humour. ..



Diplômée de l’Académie Charpentier, avec 15 ans d’agences de communication de renommé internationale j’ai travaillé sur des supports aussi divers que l’alimentaire, le textile, le luxe et la technologie...



On a tous en souvenir la publicité des pâtes Barilla présentées dans un écrin à bijoux… Mes projets pour Lacoste et Baygon sont récompensés par le prix du Club des DA ( Directeurs Artistiques) en France, en Belgique et au Canada.



Je crée ma société LD Paris pour traiter directement avec mes clients. Ils font appel à moi pour ma capacité à me mettre au service de leur produit, créer du plaisir et du désir. Je collabore ainsi avec Lindt, Saveurs d’étoiles, La Galerie de joaillerie Elsa Vannier, les Jeux Olympiques, Alcatel, Accor, Orange mais aussi avec le prestigieux magazine de mode C+ Accessoires.



Je développe en parallèle de nombreux projets personnels qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Je créé les premiers bavoirs jetables comme support de communication entre parents et enfants. Vecteurs de rires et de liens, les bavoirs jetables T and J rendent la vie plus pratique pour se concentrer sur l’essentiel !





Mes compétences :

Créativité

Design graphique

Conception

Implication

Communication

Sens de l'initiative

Adaptabilité