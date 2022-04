Laurence DEWAELE

Occupant un poste de chef de projets informatiques dans une entreprise de distribution spécialisée, je travaille actuellement dans l’équipe front office services, et plus particulièrement dans le domaine d’activité de notre centrale pièces détachées.



Auparavant j’ai travaillé durant plusieurs années à la constitution et à la gestion de bases de données orientées client. En collaboration avec les équipes marketing de mon entreprise, j’ai participé à la conception et la réalisation d’outils autour de la gestion de la relation client :

• mise en place du programme de fidélité

• analyse du portefeuille clients

• réalisation d’extractions ciblées pour les opérations de marketing direct

• réalisation d’outils de restitution des résultats de ces opérations.



Parallèlement à mon activité salariée, j’ai repris des études universitaires en 2013 (dans le cadre d’un congé formation), pour suivre et obtenir un master informatique MOCAD (MOdèles Complexes, Algorithmes et Données) en 2015. Cette formation s’est clôturée par un stage pratique de 3 mois, qui m’a entre autres permis de mettre en pratique les connaissances acquises autour de la recherche d’information en Text Mining (travail autour de l’aide au diagnostic pour les techniciens hot-line).



Mes centres d’intérêts professionnels : le traitement des données massives (Big Data), l’analyse de données, la fouille de données (Data Mining), la fouille de textes (Text Mining), l’apprentissage automatique (Machine Learning).



Mes compétences :

Text mining

Hadoop

Oracle Database

Python

Map/Reduce

PL/SQL

Gestion de projets

Conception d'applications

Data mining

Machine Learning

NoSQL