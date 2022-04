Laurence DEZWARTE

Designer pour la place Vendôme et la diffusion, responsable de la création chez un fabricant Français ces dix dernières années, j'ai créé et développé ses collections haut et moyen de gamme, géré un important portefeuille client concernant tous types de commandes spéciales et dirigé son service après vente.

Justifiant d'une expertise confirmée dans le secteur du luxe et maîtrisant le processus de la création du bijou à son lancement, je mets aujourd'hui mon expérience au service de la société Dinh Van en tant que responsable de son service après vente magasins propres et diffuseurs.



Mes compétences :

Développement

Création

Dessinatrice

Autonomie

Bijouterie

Joaillerie