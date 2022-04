Laurence DIGUET

Issue de formation Hôtelière, je suis fortement orientée client.

Mon expérience au sein du groupe ACCOR (marque NOVOTEL) m’a permis de développer le sens du relationnel et d’évoluer vers un poste de responsable commerciale interne.

Mon entrée chez TNT Express France m’a donné la possibilité de m'accomplir en allant en clientèle, fidéliser les clients en apportant des solutions, les suivre dans leur développement me permettant ainsi d’atteindre également les objectifs de ma société.

Ces expériences m'ont permis de travailler en équipe (opérations, support des ventes, marketing, facturation, ADV, informatique....) et notamment de fonctionner en mode projet pour accompagner les clients.





Mes compétences :

dynamique

Esprit d'entreprise

Esprit d'équipe

Impliquée

Relationnel

Satisfaction client