Laurence DOTTER

Disponible de suite pour intégrer votre entreprise, motivée et prête à relever de nouveaux challenges.



Ci-joint mon CV avec mon parcours professionnel en espérant qu’il retiendra toute votre attention.



J’ai acquis ces 16 dernières années une maitrise de la gestion d’un service.

Ma capacité à analyser et à réorganiser, dans un souci de satisfaction clients. Veillez aux respects des procédures et atteindre les objectifs fixés par l’entreprise, telles que la résolution des anomalies liés aux contrats et la réduction des délais de traitement, en mettant en place des tableaux de suivis et réunions hebdomadaires pour permettre de progresser.



Ma polyvalence et mon adaptation m’ont permis de travailler avec différents services dans le cadre d’actions ponctuelles et avec la direction pour l’élaboration et le suivi de tableaux de bord.



Je souhaite poursuivre ce parcours et mettre à profit mes compétences qui consistent à :



- diriger l'administration des ventes

- animer une équipe

- assurer la gestion quotidienne

- veiller au respect des procédures

- gestion de tableaux de bord

- interface avec les différents services

- travailler sur des projets d'entreprise



Mon professionnalisme et ma discrétion ont toujours été appréciés par mes supérieurs.

Ce sont ces qualités que je souhaite mettre au service d'une entreprise.



Mes compétences :

Autonome Indépendante Responsable

Capacité d'analyse

Disponible – Efficace -Organisé

MANAGER & ANIMER

Polyvalence

Capacité rapide d'adaptation

Discrétion