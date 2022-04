Laurence DOUSSET

Je suis responsable de Grands comptes Français et Internationaux dans les secteurs de la Grande Consommation et de la Banque / Assurance . Mes missions consistent en l'élaboration des campagnes de communication 360°: de la recommandation stratégique à la production des outils.

Je suis l'interlocuteur privilégié de la relation Client : prises de briefs, présentations, suivi du travail stratégique et créatif.

J'assure un management d’équipe (chefs de groupe, chefs de projets, productrices).

et je pilote des ressources internes (créatifs, achat d’art, fabrication, TV production) comme externes (Instituts d’études, Agences media, Agences de design et retail). Enfin, je gère la rentabilité de mes budgets.



Mes compétences :

Imagination

Rigueur

Anglais courantt

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel