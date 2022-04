Laurence DUBOURG

RESPONSABLE COMMUNICATION DU DOMAINE TRANSPORTS ET MOBILITE DE L'ADEME



Sensibilisation des collectivités, entreprises , plan de communication, direction de la production des actions de communication et d'outils d'aides à la décision, coordination de réseaux et partenariats



Quelques références :

Car Labelling ADEME ( CO2 & consommation des véhicules neufs ), Charte Objectif C02, les transporteurs s'engagent, Semaine de la mobilité, comparateurs des Déplacements