Laurence DUBRANLE

Secrétaire dans le milieu associatif et sportif pendant presque 20 ans, l'heure est venue pour moi de tourner la page. Le certificat d'Ecrivain Public en poche, cap sur de nouvelles activités. Professionnels et particuliers, n'hésitez plus. L'administratif vous pèse ? Je suis là pour vous aider, vous seconder. L'envie d'écrire un livre, un roman, une biographie vous titille ? Travaillons ensemble sur ce fabuleux projet. Je suis à votre écoute. Des travaux à remettre au propre ? Plusieurs solutions sont possibles. Corriger, mettre en page, présenter, relier … L'écrivain public au service du secrétariat, c'est possible. Je vous attend.