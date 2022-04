Laurence DUFOUR

Initialement issue du secteur juridique mon parcours professionnel m'a notamment permis de découvrir la pratique du droit social.

Après avoir validé le CQP gestion du dossier social de l'entreprise je souhaite m'orienter sur des Postes en RH (assistant) pour mettre à profit mes connaissances et compétences. afin de mettre toutes les chances de mon coté je souhaite compléter mes acquis grâce à une formation en alternance qui me permettra d'obtenir les connaissances et la pratique professionnelle nécessaire à ce type de poste



Mes compétences :

Secrétariat juridique

Gestion du personnel

Gestion administrative