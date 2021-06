Laurence DUFOUR

Passionnée de création, culinaires notamment, je me suis orientée vers la conception pédagogique. D'abord en anglais, puis en français mais à visée professionnelle.

J'ai ainsi écrit des scénarios pédagogiques proche de la réalité en entreprise. J'ai pu construire 6 scénarios en anglais, qui étaient pertinents d'un point de vue didactique, mais aussi ludique, car les Serious Games étaient avant tout des jeux.



Récemment, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation en Community Management qui "m'a ouvert les yeux" sur les réseaux sociaux.

Ansi, j'utilise Twitter pour promouvoir et valoriser les ressources de mon Atelier, trouver des partenaires, et surtout, j'ai pu acquérir un nombre important de followers.



Actuellement, je recherche un poste à responsabilité qui allierait la pédagogie et les réseaux sociaux pour me permettre de monter en compétences