Laurence DUFOUR

Mes études d'ingénieur m'ont permis d'acquérir une rigueur certaine, puis mon expérience chez Cyanamid, Usine de production de produits phytosanitaires, m'a fait découvrir le management et le goût des responsabilités dans le respect des objectifs et des délais. J'ai alors réalisé que cette voie était la mienne et je me suis dirigée vers la gestion des services d'entreprise. C'est à la Banque Degroof, banque de gestion de patrimoine, que je me suis perfectionnée dans ce domaine. Je suis actuellement responsable de plusieurs services au sein des services généraux dans cette banque.



Mes compétences :

Achats

Banque

Evénementiel

Finance

Logistique

Marketing

Services généraux