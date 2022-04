Laurence DUFOUR

Mes expériences professionnelles m'ont permis d'allier des compétences administratives et commerciales. Aujourd'hui, je souhaite me diriger vers le domaine de l'immobilier. Celui ci me semble regrouper mon goût du challenge, la relation client et mes compétences acquises.



J'étudie toutes propositions se rapprochant d'un poste d'assistante commerciale au sein d'une société se rapportant à l'immobilier.



Mes compétences :

Vente