Pierre-Etienne BELOTTI

Management, Commerce et Connaissance approfondie du BTP.



COMPETENCES PROFESSIONNELLES



-Participation à l’élaboration de la politique commerciale .

-Définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs et des cibles prioritaires en fonction des potentiels et des parts de marchés sur chaque segment.

-Direction, gestion et animation d’équipes commerciales : définition des secteurs de vente, recrutements , plans d’actions , suivi du reporting , contrôle et orientation de l’action commerciale, suivi du budget frais, animation des réunions commerciales.

-Gestion des Grands Comptes : négociations des accords et mise en place des plans d’actions , contacts avec les grands donneurs d’ordres (bailleurs sociaux , entreprises générales majeures , constructeurs , gros prescripteurs…) .

-Garantie des efforts et des résultats.

-Veille marchés et concurrence.

-Participation à des groupes de travail RetD.

-Connaissance approfondie du bâtiment et de ses acteurs.

-Suivi actif et développement d’un réseau de distributeurs spécialisés.

Mise en place de plans d’actions détaillés assortis de plans de vente, de formations techniques et commerciales et d’animations .

-Mise en place, développement et animation d’un réseau d’entreprises partenaires adapté aux marchés locaux. Fidélisation (Club des partenaires, incentive…)

-Prescription auprès des architectes, bureaux d’études, maîtres d’œuvres, maîtres d’ouvrages publics et privés (bailleurs sociaux, promoteurs privés ). Information/formation des écoles de bâtiment.



-Utilisation d’un CRM et des outils informatiques : Excel, Word, Outlook, Lotus Notes, Powerpoint.

-Utilisation des réseaux sociaux .







Mes compétences :

Animation de formations

Management commercial

Management

Bâtiment

Vente B2B

Négociation contrats

Techniques de vente

Animation d'équipe

Négociation commerciale

Animation de réunions

Commerce B2B