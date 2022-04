Bonjour et merci de vous arrêter sur mon profil,



Véritable partenaire des services de mobilités des grandes entreprises, j’accompagne les acteurs économiques de la ville de Lyon dans leur projet RH afin de faciliter l’intégration de leur équipe.



Je développe un modèle de gestion immobilière spécifique, orienté à 100 % meublé haut de gamme, afin de répondre à une forte demande utilisateurs tout en optimisant la rentabilité locative de mes clients propriétaires.



Parce que la location meublée haut de gamme ne s’improvise pas !



Forte de 25 ans d’expérience dans la gestion immobilière au sens large, depuis 2016 chez Appart’Ambiance, j’interviens au service des propriétaires pour performer la mise en location de leur logement tout en garantissant une occupation optimum aux clients locataires.



Les objectifs d’Appart’Ambiance :



Pour les propriétaires sont :



- Valoriser le bien

- Optimiser la rentabilité

- Préserver le patrimoine par un entretien régulier

- Sécuriser le règlement du loyer par des occupants solvables

- Faire bénéficier d’une fiscalité avantageuse

- Conserver une souplesse juridique



Pour les locataires sont :



- Mettre à disposition un logement « prêt à vivre »

- Offrir une qualité de service et des services associés

- Garantir une réactivité d’intervention et une disponibilité

- Fournir une aide pour une installation rapide



Pour les entreprises sont :



- Assurer un partenariat fort pour répondre aux besoins de l’entreprise

- Garantir une offre exclusive sur des logements de qualités

- Gérer les demandes avec une grande réactivité et disponibilité



Propriétaires, pour optimiser et rentabiliser votre logement en toute sérénité,



Locataires, pour louer un bien de qualité en toute tranquillité,



Acteurs économiques de la ville Lyon, pour faciliter l’intégration de vos équipes, je vous propose de vous accompagner et de vous faire bénéficier de mon savoir-faire.



Contactez-moi au 06 20 28 67 00.



Laurence DUPONT

laurencedupont@appartambiance.com



Mes compétences :

Développement commercial

Animation d'équipe

Veille juridique et législative

Services

Qualité

Management