Laurence DURET

Je suis en charge du suivi d'entreprises soit en redressement judiciaire, soit en sauvegarde, de mandat ad hoc ou d'administration provisoire.

Taille des structure de 3 à 200 salariés.

Tous secteurs d'activité.

Dans le cas des 2 premières procédures, il s'agit d'aider les chefs d'entreprises à déterminer et mettre en place les mesures nécessaires au retournement de leur société (commercial, production, social et financier).



2004/2007 GROUPE MANZONI BOUCHOT FONDERIES ST 1ER RANG AUTOMOBILE CA 325 Mo€

Contrôleur financier: En charge de la trésorerie et des financements du Groupe et de diverses autres missions (contrôle, relations financières, achats aluminium)



1998/2004 GROUPE AIRESS Lunettier CA 65 Mo €

Crédit Manager Groupe (17 filiales étrangères)couplé evac la gestion administrative des retours et de l'ADV France

Trésorerier

Suivi financier des filiales étrangères

Missions ponctuelles à caractère financier (licences, audit, implantation de filiales projets spécifiques...)



Mes compétences :

Curiosité

Diriger

Investissement

Lean Management

Management

Organisation

Rigueur

Finance