Laurence FORTIER

GESTION 411 vous propose un partenariat GAGNANT/GAGNANT.



La mise en place d'actions personnalisées et adaptées à votre structure vous permettra :



- D'augmenter votre niveau de trésorerie,

- De diminuer vos litiges clients,

- D'optimiser les coûts sur l'intégralité de la chaine "order to cash",

- De diminuer le coût de vos lignes de financement.



L'alliance des richesses de votre capital humain et de la force expérimentée de nos équipes constitue un formidable moteur de performances.









4 bonnes raisons de faire confiance à GESTION 411 :



Un partenaire fortement porteur de Valeur Ajoutée,

Des méthodes « sur mesure » qui vous assurent la performance interne de votre flux client,

La disponibilité d’un partenaire proche de vous,

L’assurance du gain.





Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité clients

Credit management

DAF

Externalisation

Management

Poste Clients

Trésorerie

Recouvrement