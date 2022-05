Nathalie TUPIN-GEOLLE

Mon expérience de plus de 25 ans dans l'assistanat me permet d'être immédiatement opérationnelle et de prendre en charge des tâches très diversifiées. Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans la gestion administrative d'une entreprise, mais également dans la gestion administrative d'études cliniques.



Mes compétences :

Gestion administrative

Essais cliniques

Bureautique

Gestion budgétaire

GED

Records management

Industrie pharmaceutique