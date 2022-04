Laurence EATON

Pourquoi Sophrologue?



C’était une évidence…

Parce que mes chemins personnels et professionnels ont croisé ceux d’êtres humains qui m’ont nourrie par leur diversité, leur différence, leur force et leur fragilité…



Nous sommes plein de ressources souvent enfouies à cause de nombreux filtres culturels ou familiaux…

Sur ces chemins est né un profond désir de me retrouver en phase avec mes valeurs et la découverte de la Sophrologie a été une révélation tant sur le plan personnel que professionnel : l'envie d'en faire mon métier est devenue une évidence.



Etre sophrologue, c'est pouvoir accompagner ceux qui, à un moment de leur vie, se trouvent confronter à un problème, un challenge qui génère en eux de l'angoisse et du stress, à des états d'âmes qui freinent leur quotidien.



Je me réjouis chaque jour d'avoir choisi ce métier passionnant d'accompagnement personnel. Et c'est aujourd'hui un bonheur sans cesse renouvelé, séance après séance, de partager cette méthode avec VOUS.



Vous pouvez me contacter pour obtenir des informations ou prendre rendez-vous : sophrologue.paris13@gmail.com