Laurence EKESSI NGANDO BLACK

Membre du CID, Conseil International de la Danse

Chorégraphe de la Cie de danses et percussions LES CAURIS

Présidente de l'association LES CAURIS



- Artistique ( directrice artistique, choregraphe, professeur de danse, danseuse, percussionniste).



- Communication ( journalisme, organisation evenementielle, communication web, communication des médias).



Je vais cependant m'appesantir sur mon savoir-faire artistique.



▪ Directrice artistique: création et montage de spectacle.



▪ Chorégraphe: création des chorégraphies de danse et percussion



▪ Professeur de danse: initiation à la danse, apprentissage de la gestuelle corporelle et bases de l'occupation scénique.



▪ Danseuse et percussionniste: prestations lors des galas et autres evenements.



Mes compétences :

Communication

Creer et monter des spectacles

Creer des choregraphies

Transmettre les pas de bases de danse aux apprenan