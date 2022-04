Laurence ELLEOUET

Je suis secrétaire de métier, ce secteur étant saturé dans ma région, je me suis tournée vers la téléprospection et la télévente depuis quelques années, j'ai travaillé en entreprise, puis après fermeture de cette sté, j'ai exercé à mon domicile, ce qui n'est pas très aisé!, je suis actuellement en intérim en tant que télévendeuse, mais j'aimerais trouver un poste à responsabilité et en rapport avec mes compétences, soit : la gestion d'une plateforme d'appels, ou en tant qu'assistante pour un employeur, partir de cette région ne me pose pas de soucis et je suis très motivée? organisée et rigoureuse; Pensez à moi, merci

j'aime le contact avec les gens et j'ai appris dans mon métier à savoir prendre du recul et analyser mes interlocuteurs



Mes compétences :

Accueil

Polyvalent

Secretariat

SECRETARIAT POLYVALENT

Suivi clients

Téléprospection

Televente