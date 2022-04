Laurence EMERY MAISONNIAL

Chaque jour, au sein d'ACRH, je suis heureuse de contribuer au véritable engagement de l'entreprise dans

l'accompagnement des individus et des entreprises sur la question du TRAVAIL.



****** Que ce soit pour des problématiques individuelles d'évolution professionnelle et de vie au travail

(évolution, reconversion, intégration de poste, conflits et souffrance au travail…)



****** Que ce soit pour intervenir au sein d'équipes dont les organisations, en profonde mutation,

bouleversent les méthodes, les habitudes et charges de travail.

A partir d'une analyse collective du travail, le but est de favoriser la hauteur de vue et la recherche d'issues possibles pour que les professionnels s'adaptent et deviennent ACTEURS du changement.



____________________________________________________________________________________

PRESTATIONS PROPOSEES



CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Bilan de compétences, Outplacement individuel, Coaching professionnel

Changement de poste, préparation aux entretiens annuels, intégration de poste, management d'équipe….



CONSULTATION SOUFFRANCE AU TRAVAIL

Pour retrouver du sens (Problématiques de Conflits au travail, souffrance au travail, harcèlement, burn out….)



ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT EN ENTREPRISE

Accompagnement d'équipes : Mise en place de dispositif d'analyse collective de travail

Animation de groupe d'échanges de pratiques



____________________________________________________________________________________

ENGAGEMENT ET VISION

Mon engagement le plus sincère et éthique est de proposer des dispositifs engageant certes, mais efficaces favorisant écoute, partage et analyse de la question du travail et de ce qui fait sens pour les professionnels.



Regagner du sens au travail, c'est retrouver une liberté, un nouveau souffle pour devenir acteur de sa vie professionnelle et retrouver aussi en équipe des synergies pour mieux travailler et vivre (et ne pas subir) les mutations du travail.



____________________________________________________________________________________

DANS LES GRANDES LIGNES…MON PARCOURS :



- Une éducation franco-anglaise donnant une ouverture sur le monde.

- Une double formation en Ecole de Commerce permettant une grille de lecture aisée des problématiques d'entreprise et en Psychologie du travail favorisant une écoute active et une compréhension en profondeur des besoins et aspirations des individus et des équipes en situation de travail.

- Un double cursus de 20 ans en Entreprise et en cabinet de Conseil en Relations Humaines spécialisé dans l'accompagnement de non cadres, cadres et dirigeants de PME et de grands groupes français et internationaux.





Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching professionnel

Psychologie clinique

Orientation professionnelle

Coaching de cadres

Risques psycho sociaux

Organisation du travail

Coaching de dirigeants