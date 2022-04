Laurence ENRICO GROULT

Depuis 2006 j'ai enfin effectué ma formation à l'ENSAM, en Qualité Sécurité Environnement pour conforter mes connaissances dans ces domaines et pouvoir m'épanouir dans le management et la mise en place de référentiel ISO (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001...)



J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur généraliste à L'ESIM (Ecole Supérieure d'Ingénieur de Marseille) en 2002 option génie thermique.



J'ai eu la chance de vivre 8 ans au Canada ce qui m'a permis d'acquérir une ouverture d'esprit et la connaissance d'une autre culture totalement différente mais tellement intéressante.



Je m'intéresse également à la nature humaine en générale et le pouvoir du psychologique sur chacun d'entre nous!!

Pourquoi les Hommes recherchent le bonheur si longtemps alors qu'il peut être si simple à atteindre!



Mes compétences :

Environnement

Évaluation des risques

Évaluation des risques professionnels

Gestion de projet

Iso 14001

ISO 9001

Management

OHSAS 18001

Plan de prevention

Prévention

Qualité

Qualité ISO 9001

Risques professionnels

Sécurité