Laurence ESNAULT

Jeunes et adultes :

L’accompagnement que je propose s’adresse à :



- un jeune qui souhaite être accompagné pour tracer sa trajectoire,

- un adulte qui souhaite être accompagné pour opérer un changement professionnel ou personnel.



Coaching d'orientation scolaire : de l’élève de troisième à l’étudiant

A l’aide de tests et entretiens individuels, j’accompagne le jeune afin qu’il choisisse une orientation adaptée en tenant compte de ses centres d’intérêts, de sa personnalité…

Et après le coaching ? une scolarité non subie mais tournée vers le métier choisi, une motivation renforcée, très souvent, une remontée des notes, des relations familiales apaisées.



Coaching d'orientation adultes

Un souhait de changement de carrière, la routine ou des difficultés professionnelles sont souvent l'occasion de se poser la question : qu'est ce que je désire vraiment ?

Une nouvelle orientation ou une profonde réflexion professionnelle peut alors s'envisager.

Le coaching permet à l'adulte d'être accompagné dans cette réflexion.



Coaching holistique

Dans un monde qui va de plus en plus vite, s'accorder une pause et réfléchir à ce que l'on souhaite expérimenter est presque devenu vital. Vivre plus en conscience est une philosophie de vie qui aborde l'individu dans sa globalité.



