Bienvenue sur mon profil!



Responsable Qualité Sécurité Environnement au sein de l'entreprise BELECTRIC FRANCE appartenant au groupe international BELECTRIC, leader dans le domaine du Développement, Conception et Construction d'Installations photovoltaïques, je possède une bonne maîtrise des normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. La société BELECTRIC est certifiée ISO 9001 et ISO 14 001 gràce à mes compétences théoriques et pratiques dans les thématiques de la Qualité, la Sécurité, Environnement. Cette expérience professionnelle m'a permise d'obtenir de solides connaissances des systèmes de management Qualité, Sécurité, Environnement, après ma formation en alternance. Je possède aussi des connaissances en analyse de cycle de vie, bilan carbone, éco-conception, la réglementation ICPE. Je possède aussi une expérience significative dans la gestion des projets que ce soit des projets de recherche et développement ou des projets transversaux, acquise dans un environnement international et industriel, en tant que Responsable Recherche et Développement.





Expertise en:

- Systèmes de management Qualité Sécurité Environnement (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

- énergies renouvelables

- maîtrise de l'énergie

- efficacité énergétique

- gestion de projets



Domaines: photovoltaïque, solaire thermique, biomasse, éolien, énergies renouvelables, maîtrise de l'énergie, efficacité énergétique, développement durable, Qualité, Sécurité, Environnement; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SD 2600; REACH; Analyse Cycle de Vie; Eco Conception; Bilan carbone; ICPE



Merci d'avoir consulté mon profil.

Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter à l'adresse: laurence.esnault@neuf.fr



Mes compétences :

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Conception