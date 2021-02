Alain RIVERO

Au cours des deux dernières décennies, j'ai abordé deux secteurs scientifiques très différents, la chimie industrielle et l'informatique.

Les projets d'envergure abordés au cours de ma carrière m'ont appris le management d'équipes de dix personnes et à piloter avec succès toutes les étapes d'un projet aussi bien dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage que dans la définition d'une architecture 3 tiers

La refonte du système informatique de visual TV, société spécialisée dans la captation d'images et la gestion de plateaux de tournage, m'a permis d'appréhender les réseaux type VPN/MPLS et maîtriser les problèmes soulevés par la refonte d'un système d'information.



J'ai pu également traiter un large éventail de domaines fonctionnels (Marketing et Commercial, Paie, Gestion de la Production, Gestion de la Maintenance, Informatique Décisionnel).



Actuellement, je dirige un projet de recherche visant à développer un système de détection en temps réel des pantographes défectueux. Les traitements sont effectués en combinant des techniques de d’images et les réseaux neurones artificiels. Le système est expérimenté sur le réseau ferroviaire français.



Une mission aux Etats Unis d'une installation pour le démarrage d'une unité de production d'azote par permeation ou l'étude d'un procédé de production d'hydrogène par craquage du méthanol constituent une partie de mon expérience dans le domaine du génie chimique.



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

GMAO

BO

ITIL

Chemical Engineering

GPAO

Projet management

Intelligence artificielle