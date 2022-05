Nicolas JACQUARD

Certifié Agile SCRUM

PMP



TYPES D’INTERVENTIONS

- Gestion de projet.

- Conduite du changement.

- Etude fonctionnelle.

- Architecture et Réalisation technique.



DOMAINES FONCTIONNELS

- Transport

- Internet

- Télécom

- Média

- Banque / Assurance

- Industrie



TECHNOLOGIES

SYSTEMES : Windows, Windows Mobile.

LANGAGES : ASP, HTML, VBA, C, C++, Visual C++, embedded C++, JAVA, Php, JSP, C#, VB.NET, PL-SQL.

LOGICIELS / OUTILS : Excel, Access, MAXIMO, REMEDY, SPV, SAS, BO, Sharepoint, EPM.

METHODES : IFPUG, CMMI.

SGBD : SQL Server, ORACLE, MySQL, Sybase.





Anglais lu, écrit, parlé/courant

Espagnol scolaire

Russe scolaire



Mes compétences :

JavaScript

SQL

Informatique

PHP

Gestion de projet

Oracle

Java EE

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET

Architecture logicielle

C++

Visual Basic

Visual Basic .Net

Visual Basic for Applications

PL/SQL

PMP

IFPUG

User experience

HTML 5

Microsoft SharePoint

ASP.NET

CMMI

Méthode agile