Laurence ESPINASSE

J'ai été durant plus de trois ans Adjointe de Direction en charge des ventes dans une PME de 20 personnes. Ma mission principale a été axée sur le développement du portefeuille clients. Notre chiffre d'affaires est ainsi passé de 400 000€ à 1 500 000€.



Je suis maintenant Responsable Achats dans une société fabriquant des machines spéciales intervenant dans des domaines aussi variés que la mécatronique, l'automatisme, l'informatique industrielle..



Développer un réseau de prospects, assurer le meilleur service, fidéliser une clientèle et faire évoluer un chiffre d'affaire sont mes atouts principaux. Je complète aujourd'hui ce panel de compétences par une capacité à améliorer les résultats des différentes affaires par un gain aux achats d'environ 20%







