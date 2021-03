20 ans d'expériences professionnelles me permettent de personnaliser et d'individualiser les accompagnements des publics rencontrés.

J'interviens autant sur les problématiques d'évolutions professionnelles des particuliers que sur la gestion des évolutions des compétences au sein des entreprises.



Psychologue du travail, je suis habilitée à l'utilisation d'outils tests.



De façon transversale, j'effectue le suivi administratif et commercial des missions qui me sont confiées.