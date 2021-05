Laurence ETCHEVERRY

Mon experience en ressources humaines aussi bien sur des postes strategiques qu'operationnels m'a conduite à concevoir et animer des politiques RH pour des entités privées ou publiques, exigeantes et orientées clients.

Mon parcours professionnel jalonné d’expériences internationales sur des fonctions pivots de l’entreprise atteste de mes capacités à m’adapter et évoluer vers des contextes métiers différents, à comprendre les besoins clients internes ou externes et les enjeux économiques et sociaux des PME.

Mon savoir-faire RH, mes qualités d'écoute et de médiation, ma capacité à être force de proposition, mon approche business de la fonction me permettent de donner toute sa dimension à cette fonction d'un enjeu stratégique pour l'entreprise.



Mes compétences :

GPEC

Relation sociales

Formation professionnelle

Recrutement

Gestion de projets

SIRH

Coordination visas US

Achats internationaux

Approvisionnements

Compensation & benefits

Droit social

Paie

Aéronautique

Formation

Gestion des achats

Gestion de la relation client

Gestion de la performance

Gestion des ressources humaines

Expatriation/Impatriation USA