Laurence FABING

41 ans, mariée

Permis B, véhicule

Nationalité française

• Assistante comptable CABINETS COMPTA – FRANCE 29.10.02-30.11.09

- Codification des pièces comptables

- Saisie (comptabilisation) sur pièces

- Lettrage des comptes

- Révision

- Ecritures de fin d'exercice

- Déclaration de TVA : régime R.S.I., régime du Réel Normal

- I.S.

- Dads2,

- Etablissement des Fiches de paie + déclarations sociales



• Comptable OPC LUXEMBOURG 01.02.98-14.7.02

- Calculs de V.N.I. (Valeurs Nettes d’Inventaires) de fonds types SICAV et FCP

- Gestion de la partie Custody (réconciliation compta / custody, vérification du nombre de parts disponibles pour les ventes de titres, analyse des raisons de découverts)

- Rapports de fin de mois

- Etablissement de rapports financiers semi-annuels et annuels



• Secrétaire-compta, Lycée COLBERT-THIONVILLE 6.11.95-5.11.97



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Assistante administrative

Assistante Comptable

Secretariat

Standard