Laurence FALAIZE

Passionnée depuis longtemps par la décoration, l’aménagement intérieur, et particulièrement le feng shui, art et technique ancestrale chinoise d'harmonisation d'un lieu avec ses occupants, j'associe, au sein de mon entreprise, mes compétences, mon métier et ma passion afin de vous faire bénéficier d'un concept dans l'air du temps.

Diplômée de deuxième cycle en architecture, durant mon parcours j'ai étudié diverses disciplines telles que la sociologie et la typologie de l'habitat, la géobiologie, la couleur.

Adepte de l’habitat écologique, spécialisée dans la conception d’aménagement intérieur et praticienne en Feng Shui, c'est avec plus de 10 ans d'expérience que je mets aujourd'hui mes compétences à votre disposition.

Je réalise pour vous des prestations d'aménagement entièrement personnalisées en fonction des utilisateurs et des besoins prédéfinis.

Par l’écoute et la communication, une conception unique est réalisée pour chaque client.



Mes compétences :

Conseil

Décoration

Dessin

Feng shui

Organisation