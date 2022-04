Laurence FAUCONNET

Jeune docteure en Écologie Marine et Halieutique, je souhaite travailler pour la conservation de la biodiversité marine et la gestion durable des ressources halieutiques.

Pour cela, je souhaiterais notamment contribuer à améliorer la communication entre les différents acteurs de la mer et à sensibiliser le grand public aux problématiques actuelles.



Mes compétences :

Conservation

Halieutique

Plongée sous marine

Recherche

Biologie marine

Statistique appliquée

Ecologie

Photographie

Vulgarisation scientifique