Laurence FAURE

Consultante formatrice et coach, j'interviens en communication interpersonnelle et en management pour des entreprises, institutions et organismes de formation .



Thèmes abordés :

- la cohésion de groupe

- la prise de parole en public, l'argumentation et l'art de convaincre

- les techniques d'entretien

- l'animation ou la participation de réunions

- la gestion du stress, la gestion de situations difficiles

- la préparation aux examens



Le Théâtre donne une approche dynamique, participative et créative à mes formations pour les exercices et mises en situations.

Je fais également référence aux savoirs et techniques de la communication interpersonnelle comme l'assertivité, l'analyse transactionnelle, la communication non-violente ainsi qu'à la sophrologie.



En coaching, ou médiation singulière, j'accompagne des personnes sur des problématiques liées au travail.



J'anime par ailleurs des ateliers d'écriture à visée littéraire pour Aleph écriture Paris et pour 10 Versions.



Mes compétences :

Coaching

Communication

Ecriture

Théâtre

Formation