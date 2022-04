Laurence FAUSSADIER TAVERNIER

Après 4 ans d'audit chez Ernst & Young, je suis, depuis 8 ans chez La Redoute en charge de la fiabilisation et de l'analyse de la marge comptable.

Pour ce faire, j'ai été chef de projet (AMOA) comptable sur 3 projets majeurs d'implémentation d'ERP et Softs impactant significativement la comptabilité (Oracle, Nodhos, ISIE).

J'ai ainsi joué un rôle de management transversal en coordonnant les besoins de la direction financière et des opérationnels et en traduisant ces besoins par un travail collaboratif étroit avec la DSI, les chefs de projet et les intégrateurs.

La mise en place de ces trois projets me permet aujourd'hui d'assurer le rôle de Responsable Comptable Marge et Stock et Responsable SI Finance au cours duquel j'ai rationalisé et optimisé les process associés (analyse des comptes, procédure de clôture, management d'équipe, transversalité sur les anomalies constatées avec la supply chain...)

Mes maîtres mot sont agilité, coordination, optimisation, sécurisation, efficacité, clarté, lisibilité.



Mes compétences :

Analyse de données

Optimisation des process

Autonomie professionnelle

Proactivité

Audit financier

Management

Coordination

Analyse comptable

Audit comptable

Gestion de projet

Microsoft Excel

SQL

AMOA