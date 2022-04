Laurence FEDERICO

Sensible aux questions de protection de l'environnement, j'ai choisi suite à 8 années de travail en éclairage scénique de prolonger cette expérience par une certification en maîtrise de l'énergie pour le bâtiment.

Je me suis orientée dans l'étude d'éclairage artificiel et le calcul de lumière du jour (FLJ) afin de favoriser les économies d'énergie et le bienêtre dans les lieux de travail et les espaces publics.



Depuis juillet 2012 j'occupe un poste de chargée de mission au sein d'un bureau d'étude intégré aux services techniques d'une collectivité en Isère.

Ma mission concerne la réhabilitation énergétique des bâtiment communaux ainsi que leurs mise en accessibilité. Je travaille principalement sur des projets en éclairage de bâtiment.



Mes compétences :

Accessibilité

Architecture

Bâtiment

bioclimatisme

Démarche HQE

Développement

Développement durable

Distribution

Distribution électrique

ECLAIRAGE

Economie

Économie d'énergie

Électrique

Energétique

Energie

Handicap

HQE

Microsoft accès

Qualité

Qualité environnementale

Qualité environnementale du bâtiment

Réhabilitation