Laurence FINOTTO

-Vente de produit et service a forte valeur ajoutée

-clients regionaux , nationaux et internationaux

-Maitrise des canaux de vente directe et indirecte

-Management de projet

-Management d'infuence

- suivi et réalisation des objectifs

- Maitrise de l environnement IT ( infrastructure- reseaux- impression)

- Maitrise financière ( ROI, ROE,bilan,compte de resultat

- maitrise de l'ecosysteme IT au national et regional RA



Mes compétences :

Business

Business developer

Infrastructure

International

IT Infrastructure

Management

People Management

Vente

Vente directe

Vente directe et indirecte