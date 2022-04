Laurence FITCOACHING92

Laurence, coach sportif depuis 25 ans , coach privé depuis plusieurs années, et coach pour le groupe l'oréal depuis 19ans,je suis désireuse d'élargir ma clientèle privée ou en entreprise.Spécialisée dans le domaine du fitness, de la remise en forme, titulaire d'un bees 1er degré,mes nombreuses années d'expérience me permettent de coacher tous publics.Retrouvez moi sur ma page: Fitcoaching92 via facebook :https://www.facebook.com/fitcoaching92



Mon Parcours professionnel



Depuis 2012 Coaching privé

Coaching pour particuliers et groupes : renforcement musculaire, programme santé/forme, conseils diététiques



Depuis 1996 Coach sportif à l’Oréal - L’Oréal de Chevilly-Larue

Coach pour le personnel, cours collectifs (step, body pump,renforcement ,stages zumba)



2002 - 2010 Educateur sportif - Faculté de médecine au Kremlin Bicêtre

Educateur sportif pour étudiants et personnel de la faculté



1996 à 2010 Professeur de fitness - Formatrice Cercle Saty Fresnes

Activités sportives à différents publics (jeune/adulte/3è âge) – formatrice de futurs professeurs de fitness

(toutes disciplines fitness et plateau de musculation)



Parallèlement : cours de souplesse durant 1 an pour équipe de nageuses (natation synchronisée) – intervenante pendant 5 ans pour adolescents dans des lycées de Fresnes, gym, danse, spectacle – intervenante pour Jet tours (saisons 2002-2004) en Tunisie – instructeur fitness et professeur fitness en République Dominicaine pour les clubs Eldorador



Avant 1996 :

1988/1996 : OV Gym (Fresnes 94) – professeur de fitness et responsable de la section fitness et musculation, Professeur de fitness(tonus city), Création d’une association sportive en partenariat avec l’école Antoine Chantin à Paris- cours gym tonic pour adultes – expressions corporelles enfants de 3 ans à 14 ans (spectacle)



FORMATIONS



BEES 1er degré (BEGDA) (Equivalence BPJEPS)





LINGUISTIQUE et INFORMATIQUE



Anglais : Niveau intermédiaire/ Espagnol : Niveau intermédiaire

Informatique : Bonnes notions du pack office







INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES LIEES AU DOMAINE SPORTIF



Page professionnelle pour coaching privé , création d’articles

http://fitcoaching92.jimdo.com/









Mes compétences :

Diététique

Coaching individuel

Coaching sportif

Coaching en entreprise

Nutrition sportive

Préparation physique