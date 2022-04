Laurence FLAUGNAC

Responsable service social

14 experiences dont 12 en ressources humaines

master en droit et management social de l'entreprise, droit du travail et comptabilité



• Management :

Management d’une équipe de 3 personnes

Organisation de la structure et suivi de l’évolution du service,

Élaboration de budgets, suivi de la rentabilité du service, analyse des coûts de production,



• Administration du personnel et Paye

Rédaction de contrats : CDI, CDD, stages et autres contrats, procédures de licenciement

Conseil social, Veille réglementaire et information de la clientèle en droit social

Suivi des conventions collectives et audit social

Rédaction des offres de poste et réponses aux candidatures

Rédaction de la procédure qualité pour la gestion du personnel

Gestion des présences et des absences, des accidents et de la médecine du travail

Etablissement paye, traitement des éléments variables (100 dossiers) et contrôle des bulletins de salaire (de 350 à 1 000 payes)

Etablissement et Préparation des diverses déclarations sociales

Préparation des déclarations sociales : établissement du bilan social

Étude pour rentabiliser, et fiabiliser la production de la paie.

Assistance contrôle URSSAF et divers autres organismes (caisse congés payés du bâtiment, etc.)



• Formation

Saisie et réalisation des plans de formation sur Excel

Préparation et participation à la commission formation du C.E.

Suivi budgétaire et contrôle en collaboration avec le service comptable

Rédaction de la procédure qualité pour la formation

Animation de formations pour les collaborateurs et pour les clients

Rédaction de support de formation





• Relations sociales

Organisation des élections professionnelles DP/CE,

Rédaction accords divers

Convocation du CE et des DP, rédaction PV et diffusion des informations

Tenue des registres légaux et archivage des documents

Suivi des heures de délégation





• Audit et CAC

Assistance du commissaire aux comptes sur partie sociale des missions

Organisation et assistance audit (reprise d’entreprise, social en fonction demande des clients…)







Outils utilisés : CEGID COMPTA S 3 et gestion commerciale, CEGID paye S 5, SAGE 500, rapprochement 500, SAP module gestion du personnel, lotus note, Quadratus, COALA gestion du personnel et espace paye, Inexpaie, DIA paye, Word et Excel









Mes compétences :

Paye

Ressouces humaines