Laurence FLAVIEN

Aujourd’hui l’image est notre premier outil de communication.



Nous évoluons dans un monde où tout s’accélère, où notre apparence doit être le reflet de notre personnalité.

Etre en harmonie avec soi même rend plus fort, accroît la confiance en soi.



J’ai observé au sein des multinationales dans lesquelles j’ai évolué une méconnaissance de l’impact de l’image sur notre entourage professionnel et personnel.



Formée par AMEGORE, l’expert du conseil en image depuis 20ans, membre du C.E.W. et auteur du livre « Etre belle tous les jours » aux Editions France Loisirs, je vous propose mon savoir faire, mon professionnalisme, pour valoriser votre Paraître en adéquation avec votre Singularité dans le respect de chacun.

Face à une concurrence qui se durcit tous les jours, se connaître, donne les bases solides et immuables qui sont en vous, pour faire preuve d’anticipation, d’innovation, d’adaptation, de renouveau.

L’image de soi, est l’énergie nouvelle, l’outil de communication positive par excellence.



• Vous êtes en activité mais doutez de votre impact sur votre entourage,

• Vous êtes manager et souhaitez redynamiser votre équipe,

• Vous êtes à un tournant de votre vie,

• Vous êtes à la recherche d’un emploi,

• Vous voulez offrir un cadeau original,

• Vous voulez vous sentir bien dans votre peau......



Le conseil en image permet de retrouver l’estime de soi, découvrir et révéler votre potentiel, véritable ressourcement il vous permet d’être vous-même en toute circonstance.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Maquillage

Conseil

Conseil en image