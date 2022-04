Laurence FONTAINE

Formation :

La formation professionnelle s’annonce comme fédératrice de vos équipes, un vecteur important et incontournable de votre réussite. Dans un climat de mutations économiques et de course à la performance, elle permet à vos collaborateurs d’aiguiser, d’actualiser ou même de révéler leurs savoir, savoir faire et savoir être. En individuel ou en petit groupe, l’agence ABL répond à vos besoins en matière de formation tout en s’adaptant aux demandes ainsi qu’aux intérêts communs des dirigeants et salariés.



Secrétariat :

Spécialiste de vos démarches et travaux administratifs dans tous domaines d’activité, l’agence ABL intervient efficacement comme secrétariat externalisé, de manière ponctuelle ou régulière, sur site ou à distance.

Confidentialité, proximité et adaptabilité en font un acteur incontournable de vos développement et productivité.



Domiciliation :

Avec pour atout sa position stratégique au coeur d’Arras, l’agence ABL vous propose une solution de domiciliation commerciale complète et efficace.





