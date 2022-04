Laurence FONTAINE

Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine (profession libérale),



Dans un environnement juridique, fiscal et social en constante évolution, je mets à votre disposition mon expérience de spécialiste de la protection financière tant pour les particuliers, les indépendants que pour l'entreprise.



Pour votre protection personnelle et votre patrimoine:

- Protéger votre famille en cas de décès

- assurer vos proches et vous même en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité

- financer les études de vos enfants

- garantir votre indépendance financière lors de votre retraite

- construire des solutions d'épargne pour atteindre vos objectifs personnels

- vous guider dans le choix de vos placements



Pour le chef d'entreprise:

- choisir le statut le mieux adapté, et optimiser la rémunération

- faciliter la transmission d'entreprise



Pour l'entreprise et ses salariés:

- garantir la sécurité financière des salariés et de leur famille

- garantir la pérennité de l'entreprise

- optimiser la structure de rémunération



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Conseil

Épargne

Épargne retraite

Finance

gestion de patrimoine

Prévoyance

Rémunération

Retraite

Transmission

Transmission d'entreprise