Le Cabinet Loreo, dirigé par Mme Laurence FONTIMPE est spécialisé dans le Conseil en Gestion de Patrimoine.



Le Cabinet Loreo détient l’ensemble des accréditions pour exercer le métier de CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) en accord avec la loi de sécurité financière du 1er août 2003 assurant une meilleure protection des investisseurs.



- CIF Adhérent à la Compagnie des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants sous le numéro d'enregistrement CIF N° F000377

- Intermédiaire en assurance ORIAS N°10057648

- Carte de démarchage bancaire ou financier

- Assurance responsabilité civile professionnelle COVEA RISKS

- Garantie financière COVEA RISKS 110 000 euros

- Carte T de Transactions sur immeubles et Fonds de commerce enregistrée à la Sous-Préfecture de Roanne sous le n° 160



Le Cabinet Loreo s’adresse aux particuliers comme aux chefs d’entreprises avec une approche dans la durée en toute indépendance vous garantissant des conseils objectifs



L’établissement d’un Bilan Patrimonial, mais aussi l’analyse de vos attentes et besoins, nous permettront la mise en place d’une stratégie patrimoniale. (immobilier, assurance vie, succession, fiscalité…) Nous serons votre interlocuteur "privilège" et vous accompagnerons dans l’ensemble de vos démarches et projets :



- Le Conseil en Investissements Financiers

- Le Conseil en Investissements Immobiliers

- La Gestion Privée Indépendante