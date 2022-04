Ma mission ayant pris fin depuis peu, je me positionne de nouveau sur le marché de l'emploi pour un poste d'assistante commerciale sédentaire ou de direction qui pourrait correspondre à mon profil.



Mes trente ans d'expériences professionnelles en PME, Grands Groupes, dans des secteurs d'activités divers (société de prestations de services, industrie, commerce de proximité, maritime, transports, etc) m'ont permis de développer des compétences dans la gestion administrative, logistique et commerciale et d'acquérir une connaissance plurielle du monde de l'entreprise.



En tant qu'assistante de direction, j'ai été le soutien indispensable de nombreux managers en anticipant les actions à mettre en place ou à réaliser, en discernant leurs besoins afin d'optimiser au mieux leur quotidien et surtout en étant force de propositions.



Sur le plan relationnel, mon expérience dans des structures commerciales exigeantes m'a permis d'acquérir un excellent relationnel, de faire preuve de diplomatie et ainsi de répondre de manière rapide et qualitative aux besoins de mes interlocuteurs en toute autonomie.



Sur le plan personnel, j'ai le profil d'une personne dynamique qui agit dans le concret avec efficacité. J'aime que l'on me confie des missions où je peux apporter des solutions et où je peux construire de manière entreprenante et réaliste.



Ces aspects constituent un point fort sur lesquels je souhaite m'appuyer pour me positionner dans un nouveau poste. Dotée d'une grande faculté d'adaptation, disponible et motivée, je suis prête à m'investir dans une nouvelle structure et de nouvelles fonctions.



Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition pour un prochain entretien afin que je puisse vous exposer mes motivations et mes compétences.



Dans cette perspective, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Laurence FOUACHE



Mes compétences :

Vente

Achat

Transport

Négociation

Management

Commerce